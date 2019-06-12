Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."
Kaynak: AA