Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."

Kaynak: AA
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