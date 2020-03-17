Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır.
17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:10
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA