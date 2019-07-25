Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir."

Kaynak: AA
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