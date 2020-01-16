Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir.
16.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: AA