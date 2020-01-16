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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir.

16.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

: "Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA
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