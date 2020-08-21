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Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmasına dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de
21.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmasına dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı.

Öte yandan reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan yükseltildi.

Yeni tebliğe göre, Türk lirası yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları şu şekilde uygulanacak:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 Oran (%)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli

 4
b) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli

 4
c) 1 yıla kadar vadeli

 2
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

 1
Müstakrizlerin fonları

 4
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli

 4
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli

 3,5
c) 3 yıldan uzun

 1

Kredi büyüme oranları ve ilgili koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları şu şekilde uygulanacak:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)

 Oran (%)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

 17
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

 13
Kıymetli maden depo hesapları

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

 22
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

 18
Müstakrizlerin fonları

 17
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli

 21
b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli

 16
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli

 11
b) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli

 7
b) 5 yıldan uzun vadeli

 5
TCMB'den konuya ilişkin dün yapılan duyuruda, alınan bu kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesinin beklendiği bildirilmişti.

Duyuruda ayrıca, söz konusu değişikliklerin tesisi 4 Eylül'de başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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