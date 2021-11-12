Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yıl sonu Dolar ve enflasyon tahminini açıkladı.Merkez Bankası finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Merkez Bankasının yayımladığı rapora göre Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini kaç? Dolar yıl sonunda kaç olacak? soruları cevap buldu.

MERKEZ BANKASININ YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ KAÇ?

Merkez Bankası; yıl sonu dolar tahminini 9,22'den 9,98'e, enflasyon tahminini ise yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e çıkardı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken bu anket döneminde yüzde 19,31'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den yüzde 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 11,27'den yüzde 11,76'ya çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 9,22 TL iken, bu anket döneminde 9,98 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 oldu.2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 oldu.

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