Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azaldı.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Nisan ile biten haftada 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 809 milyon dolarlık azalışla 50 milyar 894 milyon dolardan 48 milyar 85 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 2 Nisan haftasında 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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