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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:57

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 84 milyar 636 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 840 milyon dolarlık azalışla 45 milyar 434 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 28 Ağustos haftasında 235 milyon dolar azalarak 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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