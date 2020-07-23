Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 381 milyon dolarlık azalışla 49 milyar 611 milyon dolardan 49 milyar 230 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri de 17 Temmuz haftasında 196 milyon dolar azalarak 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara indi.

(İHA)

Kaynak: İHA