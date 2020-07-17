Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 733 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA