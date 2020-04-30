Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Nisan ile biten haftada 1 milyar 464 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Nisan ile biten haftada 1 milyar 464 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Nisan ile biten haftada 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 291 milyon dolarlık azalışla 53 milyar 952 milyon dolardan 52 milyar 661 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 24 Nisan haftasında 173 milyon dolarlık azalışla 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA