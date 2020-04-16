Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Nisan ile biten haftada 634 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Nisan ile biten haftada 634 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Nisan ile biten haftada 643 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 200 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 248 milyon dolardan 56 milyar 48 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 10 Nisan haftasında 1 milyon 566 milyon dolarlık artışla 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA