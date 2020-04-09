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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azaldı.

09.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:53
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 833 milyon dolarlık azalışla 64 milyar 81 milyon dolardan 58 milyar 248 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 3 nisan haftasında 19 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 325 milyon dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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