Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 7 milyar 332 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 65 milyar 143 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 20 Mart haftasında 3 milyar 385 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara geriledi.

(İHA)

Kaynak: İHA