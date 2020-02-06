Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20

Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 976 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 656 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 512 milyon dolardan 74 milyar 856 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 31 Ocak haftasında 680 milyon dolarlık artışla 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA