Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azaldı.

09.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:55
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azaldı.

() haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 287 milyon dolarlık azalışla 81 milyar 240 milyon dolardan 77 milyar 953 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 3 Ocak haftasında 2 milyar 390 milyon dolarlık artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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