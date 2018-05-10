Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 810 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 4 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 810 milyon dolar azalarak 110 milyar 952 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 400 milyon dolar azalarak 87 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 173 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 4 Mayıs haftasında 410 milyon dolar azalarak 25 milyar 189 milyon dolardan 24 milyar 779 milyon dolara indi. - İSTANBUL