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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Kasım ile biten haftada 713 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Kasım ile biten haftada 713 milyon Dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Kasım ile biten haftada 713 milyon dolar artarak 128 milyar 404 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 225 milyon dolarlık artışla 86 milyar 696 milyon dolardan 87 milyar 921 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 19 Kasım haftasında 512 milyon dolar azalarak 40 milyar 995 milyon dolardan 40 milyar 483 milyon dolara indi - İSTANBUL

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Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

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