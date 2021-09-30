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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon Dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül ile biten haftada 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolarlık artışla 81 milyar 420 milyon dolardan 82 milyar 840 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 24 Eylül haftasında 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Haberler Ekonomi
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