Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Eylül ile biten haftada 643 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Eylül ile biten haftada 643 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Eylül ile biten haftada 643 milyon dolar artarak 88 milyar 189 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 400 milyon dolarlık artışla 44 milyar 881 milyon dolardan 45 milyar 281 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 11 Eylül haftasında 243 milyon dolarlık artarak 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA