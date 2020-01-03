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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.

03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

toplam rezervleri 27 ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 969 milyon dolarlık artışla 78 milyar 271 milyon dolardan 81 milyar 240 milyon dolara yükseldi.


Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında 1 milyar 350 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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