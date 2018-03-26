Merkez Bankası'nın TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 288 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,01273, en düşük fiyat 4,01010, en yüksek fiyat 4,01560 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,00577 olarak gerçekleşti.

Türk lirası uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 166 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,08548, en düşük fiyat 4,08460, en yüksek fiyat 4,08760 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,08183 olarak gerçekleşti.

Türk lirası uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 162 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,19934, en düşük fiyat 4,19710, en yüksek fiyat 4,20100 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,19512 olarak gerçekleşti.