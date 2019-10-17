Merkez Bankası'nın komisyon sınırlaması 80 milyon TL'lik avantaj getirecek

17.10.2019 15:15

Merkez Bankası, mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan kredi kartı komisyon oranına sınırlama getirdi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı değerlendirmede, kredi kartı komisyon oranının yüzde 1,6 ile sınırlandırılmasının yeme-içme sektörüne ortalama 80 milyon TL gibi bir avantajının olacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirdi. 'Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliği'nde yapılan değişikliğe göre üye iş yerlerine uygulanan komisyon oranı yüzde 1.6'yı geçemeyecek. Sınırlandırılan kredi kartı komisyon oranı ise, işletmecileri memnun etti.

"YEME İÇME SEKTÖRÜNE ORTALAMA 80 MİLYON TL GİBİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; bu durumun sektör açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, piyasanın oldukça hareketleneceğini kaydetti. Bingöl, "Bizim sektörümüzde 38 milyar TL'lik bir kredi kartı kullanımı var. Bu oran yeme-içme sektörüne ortalama 80 milyon TL gibi bir avantaj sağlayacak. Şu dönemde de ayrıca bizim için bir can suyu oldu. Bu çok önemli bir durumdur. Bunun daha da ilerleyerek, düşmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"KREDİ KARTI KOMİSYONUNUN DÜŞMESİ PİYASALARI HAREKETLENDİRECEK"

Esnaf ve sektörün bu durumdan çok memnun olduğuna değinen Bingöl, "Örneğin bir iş yeri, 1000 liralık POS bozdurduğun da bankaya 18 lira verirken, kredi kartı komisyonlarının düşmesiyle beraber 16 lira verecek. Bu da yüksek aslında ama en azından eskiye göre çok iyi diyebiliriz. Tabi bu durumdan tüm esnaf ve sektör çok memnun. Piyasayı da hareketlendirmek açısından da çok önemli oldu. Sektörümüz bankaya ne kadar çok para verirse, ister istemez fiyatları indiremiyorlar. Zam yapmak zorunda kalıyor. Bu durumda zam yapılmayacak. Bu durumda sektörü oldukça hareketlendirecek" şeklinde konuştu.

"BU SENE SEKTÖR OLARAK YÜZDE 30 GİBİ BİR BÜYÜME DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeme içme sektörünün 20 milyar dolar civarında bir işlem hacminin olduğunu dile getiren Bingöl, "Ev dışı tüketim günden güne artıyor. Bu tüketim arttıkça istihdam da artıyor. Ekonomiye inanılmaz bir katkı sağlanıyor. Türkiye'nin birçok yerinden çeşitli ürünler getiriyoruz. Bu açından ekonominin can damarı yeme içme sektörüdür. Bu sebeple dün düşen kredi kartı komisyon oranları bizim için çok önemlidir. Bu sene sektör olarak yüzde 30 gibi bir büyüme düşünüyoruz. Çünkü turizm sektörü gelişiyor. Dışarıda yeme içme alışkanlığı arttı. Bu yıl 22-23 milyar dolar gibi bir işlem hacminin de olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl özellikle paket servislerde bir artış söz konusudur. İnsanlar evde değil de kahvaltılarını dışarıda yapmak istemeleri sebebiyle de süt ve süt ürünlerinin de tüketimi artıyor. Kredi kartı komisyon oranları gibi düşüşlerin zam yapma oranlarımızı engellediği için dışarıda yeme içme alışkanlığı daha da artacak" açıklamalarında bulundu.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Kaynak: İHA