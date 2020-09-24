Merkez Bankası'nın kararının ardından borsa yükseldi, dolar geriledi
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Merkez Bankası'nın kararının ardından borsa yükseldi, dolar geriledi

24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:57
Merkez Bankası'nın kararının ardından borsa yükseldi, dolar geriledi

Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren sakin seyreden BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, dolar/TL ise yüzde 1 azalışla 7,6280'e geriledi.

Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren sakin seyreden BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, dolar/TL ise yüzde 1 azalışla 7,6280'e geriledi.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.117 puanı gördü. Endeks saat 14.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.114 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin yükselişinde lokomotif görevi gören bankacılık endeksinin getirisi ise yüzde 3'ü aştı. Büyük banka pay piyasaları arasında en fazla kazandıranlar, yüzde 4 ile Yapı Kredi ve Garanti BBVA oldu.

TCMB'nin kararı sonrası gerileyen dolar/TL ise, 7,5566'ya kadar indi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar/TL, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 7,6120 seviyesinde bulunuyor. Avro/TL de yüzde 1,4 düşüşle 8,8590'a geriledi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışı, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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