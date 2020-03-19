Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi
Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
19.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:12
Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."
Kaynak: DHA