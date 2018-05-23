Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var." dedi.

"HÜKÜMET, MALİ DİSİPLİNİ KORUMAYA VE YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRMAYA KARARLI"

Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada, "Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB'nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı" diye konuştu.

"GEREKEN HER ADIMDA TAM DESTEĞİM VAR"

Şimşek, "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye'nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz." dedi.