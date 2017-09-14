Merkez Bankasının Faiz Kararı Sonrası Dolar Düştü
Güne 3,46 liradan başlayan dolar, Merkez Bankasının kararının ardından 3,45 lira seviyesinin altına geriledi.
Gün içerisinde en yüksek 3.4677 lira seviyesini görerek iki haftanın zirvesine ulaşan dolar fiyatları, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası geriledi.
DOLAR 3.45 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ
Dolar kuru karar öncesi 3.46 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, karar sonrası 3.45 lira seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL saat 14.13 itibarıyla 3.4483 lira seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 4.1052 lira seviyesinde bulunuyor.