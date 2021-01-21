Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasına devam etmesi öngörülüyor

MURAT ASLAN/BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü kararında enflasyon konusundaki hassasiyetin öne çıktığını kaydederek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceğini ve Türk lirasının bundan olumlu etkilenebileceğini öngördü.

MURAT ASLAN/BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü kararında enflasyon konusundaki hassasiyetin öne çıktığını kaydederek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceğini ve Türk lirasının bundan olumlu etkilenebileceğini öngördü.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirilmeyerek yüzde 17'de sabit bırakıldı.

Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergelerin yakından izleneceği vurgulanırken, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı mesajları verildi.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin enflasyon konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, bankanın bu bağlamda sıkı para politikasına devam edeceği ve TL'nin de bundan olumlu etkilenebileceği öngörüsünde bulundu.

"TCMB, 2021 boyunca politika faizini yüzde 17 seviyesinde bırakabilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın ekonomik toparlanmaya ilişkin sıkıntıları da göz önüne alarak politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, metindeki enflasyona ilişkin şahin tona bakıldığında faizlerin uzun bir müddet beklentilere paralel bu seviyede kalabileceğini belirtti.

Merkez Bankası kararının piyasada doğru tahmin edildiğini vurgulayan Tuvey, daha önceki iki toplantıda alınan 675 baz puanlık artış nedeniyle bugün faizlerin sabit tutulabildiğine değinerek, söz konusu artışların Türkiye'yi karşılaşabileceği olası bir ödemeler dengesi sıkıntısından kurtardığını ve önemli bir kredibilite sağladığını ifade etti.

Tuvey, aralıkta enflasyondaki artışın, piyasa yapıcıların aklında soru işaretlerine neden olsa da ikinci virüs dalgası ve sıkı para politikasının ekonomi üzerindeki yükü göz önüne alınarak faizlerin sabit bırakıldığını kaydetti.

Karar metninde kredi büyümesindeki yavaşlamaya vurgu yapıldığını anımsatan Tuvey, piyasa yapıcıların kasımdan bu yana kazançlarını korumayı başaran TL'den dolayı cesaretlenebileceğini aktardı.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ve finansal istikrar çerçevesine bağlı kalacağı öngörüsünde bulunan Tuvey, bu varsayımdan yola çıkarak dolar kurunun 2021 sonlarına doğru 7 lira seviyelerine inebileceğini söyledi.

Tuvey, enflasyona bağlı sebeplerden dolayı 2021 boyunca TCMB'nin politika faizini yüzde 17 seviyesinde bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

-"TCMB'nin karar metni bir çok yönden şahin duruyor"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin piyasa ve kendi beklentilerine paralel faizleri sabit bıraktığını belirtti.

TCMB'nin yayımladığı karar metnindeki sıkı para politikasının uzun bir müddet korunacağını ve gerektiğinde ekstra sıkılaştırmaya gidebileceği ifadelerinin, bir çok yönden şahin durduğunu ifade eden Matys, bankanın metinde uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelere de dikkati çektiğini söyledi.

Mayts, metinde arz yönlü sıkıntıların bazı sektörlerde ücret ve fiyatları etkileyebileceği vurgusunun önemli olduğunu değinerek, "Söz konusu risklerin kısa dönemde ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu dikkate alındığında sıkı para politikasının bir süre uygulamada kalacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Politika faizinin uzun bir süre yüzde 17'de kalacağı ve gerekirse ekstra sıkılaştırmaya gidileceği yönlendirmesinin Türk lirasını desteklemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Matys, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını uzun bir süre düşük seviyelerde tutacağının da dikkate alınmasıyla dolar/TL'nin 7 seviyesinin altına gelme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan