Merkez Bankası'nın Peş Peşe Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti!

Güne 4,55 seviyesinde başlayan dolar, Merkez Bankası'nın peş peşe yaptığı hamleler sonrası günü 4,47 seviyesinde kapattı.

AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDİYOR

Döviz piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,47'ye kadar geriledi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI DOLARDAKİ DÜŞÜŞE DESTEK VERDİ

Londra'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" ifadesini kullandı. Açıklama dolardaki düşüşe destek verdi.

"4,40 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

"ABD'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR"

Uzmanlar, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.