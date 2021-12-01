Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Geçtiğimiz haftanın TCMB dolar rezervleri! Aralık 2021 Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar?

Merkez Bankası ne kadar Dolar sattı? sorusunun yanıtı ekonomi gündemini meşgul eden konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişini sürdüren Dolar, dün akşam 14 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Bunun üzerine vatandaşlar Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? sorularının yanıtı merak edildi.

MERKEZ BANKASI DOLAR REZERVİ NE KADAR?

25 Kasım 2021 tarihli haberler e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Kasım haftasında 713 milyon dolar artarak 128 milyar 404 milyon dolara yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 19 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 225 milyon Dolar artışla 87 milyar 921 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Kasım'da 86 milyar 696 milyon dolar seviyesindeydi.

BRÜT REZERVLER 88 MİLYAR DOLAR, SWAP HARİÇ NET REZERVLER -35 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

TCMB verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolara yükseldi. 12 Kasım haftasında bu rakam 127,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 19 Kasım haftasında 40,5 milyar dolar olurken, brüt döviz rezervi ise 87,9 milyar olarak kaydedildi. Öte yandan TCMB verilerine göre Brüt rezervler artarken net rezervlerin gerilediği görüldü. 19 Kasım haftasında net rezervler 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezerv de eksi 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, piyasaya resmi olarak son müdahalesini, Erdem Başçı döneminde 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yaparak gerçekleştirmişti. Son ihale İle satış ise 24 Nisan 2016 tarihindeydi

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Tarihi kur artışının olduğu 23 Kasım 2021 tarihinde TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir" denmişti.

"Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir" diyen banka, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI EN SON NE ZAMAN DOLARA MÜDAHALE ETMİŞTİ?

Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 12,50 seviyesinin altını gördü ancak kısa süre sonra kur tekrar 13,30'un üzerine çıktı.

2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.

2014'teki son doğrudan müdahalede TCMB, 3 milyar 151 milyon dolar satış yapmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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