Merkez Bankası ne kadar Dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Yükselişini sürdüren Dolar, 14 TL'ye yaklaşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Bunun üzerine vatandaşlar Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? sorularının yanıtı merak edildi.

MERKEZ BANKASI NE KADAR DOLAR SATTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi. Üçüncü satış sonrası veriler için önümüzdeki günlerde açıklanacak.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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