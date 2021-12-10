Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar? - Haberler
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Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar?

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar?
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Döviz kurundaki dalgalanma sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldiği açıklanmıştı. Vatandaşlar son dakika dolar haberlerinin ardından Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? sorusunun yanıtını merak etti. Ülkemizi yakından ilgilendiren son dakika dolar haberlerinde merak edilen konulardan biri de Merkez Bankası dolar rezervinin ne kadar olduğu oldu. Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar?

Merkez Bankası ne kadar Dolar sattı? 3. kez döviz satan Merkez Bankası rezervi ne kadar? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Yükselişini sürdüren Dolar, 14 TL'ye yaklaşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Bunun üzerine vatandaşlar Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? sorularının yanıtı merak edildi.

MERKEZ BANKASI NE KADAR DOLAR SATTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi. Üçüncü satış sonrası veriler için önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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