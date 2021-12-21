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Merkez Bankası'ndan, TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı açıklaması

Merkez Bankası'ndan, TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkez Bankası'ndan, TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı açıklamasıTÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), ihracatçı ve ithalatçı firmalara ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan, TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı açıklaması

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), ihracatçı ve ithalatçı firmalara ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin, açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim, kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir."

Haber :  ANKARA,


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