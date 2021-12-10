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Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği kaydedildi.

(Mustafa Cenik-İHA)

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