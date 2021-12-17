Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı. TCMB, bu müdahale ile 1 Aralık'tan itibaren piyasaya 5. müdahaleyi yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'taki müdahalelerin ardından 5. müdahaleyi yaptı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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