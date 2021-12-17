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Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale

Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı. TCMB, bu müdahale ile 1 Aralık'tan itibaren piyasaya 5. müdahaleyi yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'taki müdahalelerin ardından 5. müdahaleyi yaptı. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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