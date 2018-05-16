Merkez Bankası'ndan Piyasa Gelişmelerine İlişkin Açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.
TCMB'den, piyasa gelişmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon
görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.