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Merkez Bankası'ndan kur kararı

Merkez Bankası'ndan kur kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı.

Merkez Bankası TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı. Döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı. Bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi. Yeni uygulamada, dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10: 00, 11: 00, 12: 00, 13: 00, 14: 00 ve 15: 00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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