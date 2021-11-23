Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

Kurdaki oynaklıkla ilgili açıklama yapan TCMB, döviz piyasalarındaki fiyat oluşumlarının "gerçekçi olmadığı" ve "iktisadi temellerden tamamen uzak olduğu" değerlendirmesine bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'de dolar/TL kurunun 13'e, euro/TL kurunun ise 15'e yükselmesi sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indiren Merkez Bankası, faiz kararının ardından dolar/TL kurunun 11'in üzerine çıkması nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

DW/ BÖ,ET

(c)

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18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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