Merkez Bankası'ndan Konut Sektörü Değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.
Merkez Bankası "2017 Konut Fiyat Endeksi Değerlendirme
Raporu"nu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında, konut alımlarını teşvik amacıyla getirilen yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm projeleri ile diğer büyük projelerin
sağladığı avantajlar ve yabancı yatırımcı ilgisi konut satışlarında
canlılığın devam etmesini sağladı. Ancak konut fiyatlarındaki nominal
artış hızı yavaşlarken, reel olarak fiyatlarda gerileme oldu.
Konut satışları Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bununla birlikte, konut kredisi faiz
oranlarında görülen artışa rağmen, Türkiye genelinde ipotekli konut satış adedi ve ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı bir önceki yıla göre sınırlı da olsa yükseldi.
İpotekli satışlar başta İstanbul ve Ankara gibi
büyük şehirler olmak üzere bazı illerde
geriledi. Yapı kullanım izni ve ilk el satış adetleri bir
önceki yıla göre artarken, daha önceki yıllarda
olduğu gibi 2017 yılında da yapı kullanım
izinlerinin ilk el konut satış adedinden daha
yüksek olduğu gözlendi.
Yabancılara konut satışları, vatandaşlık ve KDV
muafiyeti gibi yasal düzenlemelerin de etkisiyle
bir önceki yıla göre arttı. Bununla birlikte, Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2017 yılında reel olarak ortalama yüzde
0,6 azaldı.
Bu gelişmede,
önemli oranda artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamaması ve başta İstanbul olmak üzere daha önce hızlı fiyat artışı olan bazı bölgelerde fiyatlarda gözlenen düzeltmelerin
de etkisi olduğu düşünüldü.
"İstanbul'da konut yatırımlarının geri dönüş süreleri kısaldı"
Rapora göre Türkiye genelinde, HKFE yıllık artış oranı kira artış oranından daha yüksek gerçekleşti. Bununla birlikte, İstanbul'da konut fiyatlarının
artış hızındaki yavaşlama nedeniyle, konut
yatırımlarının geri dönüş süreleri kısaldı.
İzmir'de ise göç ve benzeri demografik değişiklikler, kentsel dönüşüm, markalı konut
projeleri, büyük altyapı projeleri, konut
fiyatlarındaki artışın hız kazanmasına neden
oldu ve konut yatırımlarının geri dönüş
süreleri arttı.
Raporda, şunlar kaydedildi:
"Konut kredisi' anahtar kelimesi ile 'Google
Trends' kullanılarak oluşturulan arama hacmi
endeksinin Konut Fiyat Endeksi kapsamında
derlenen veri adedi için bir öncü gösterge
olabileceği gözlenmiştir. Buna göre 2018
yılının ilk aylarında kullandırılan konut kredisi
adedinin yıllık olarak gerileyeceği
beklenmektedir.
Sonuç olarak, konut arzının artmaya devam
ettiği 2017 yılında, getirilen yasal
düzenlemeler talebi desteklerken, bölgesel
fiyat düzeltmelerinin yanı sıra, maliyet
artışlarının fiyatlara yansıtılamaması nedeniyle
konut fiyatlarındaki nominal artışın sınırlı
düzeyde kaldığı değerlendirilmektedir."