Merkez Bankası'ndan Konut Sektörü Değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.

Merkez Bankası "2017 Konut Fiyat Endeksi Değerlendirme

Raporu"nu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında, konut alımlarını teşvik amacıyla getirilen yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm projeleri ile diğer büyük projelerin

sağladığı avantajlar ve yabancı yatırımcı ilgisi konut satışlarında

canlılığın devam etmesini sağladı. Ancak konut fiyatlarındaki nominal

artış hızı yavaşlarken, reel olarak fiyatlarda gerileme oldu.

Konut satışları Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bununla birlikte, konut kredisi faiz

oranlarında görülen artışa rağmen, Türkiye genelinde ipotekli konut satış adedi ve ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı bir önceki yıla göre sınırlı da olsa yükseldi.

İpotekli satışlar başta İstanbul ve Ankara gibi

büyük şehirler olmak üzere bazı illerde

geriledi. Yapı kullanım izni ve ilk el satış adetleri bir

önceki yıla göre artarken, daha önceki yıllarda

olduğu gibi 2017 yılında da yapı kullanım

izinlerinin ilk el konut satış adedinden daha

yüksek olduğu gözlendi.

Yabancılara konut satışları, vatandaşlık ve KDV

muafiyeti gibi yasal düzenlemelerin de etkisiyle

bir önceki yıla göre arttı. Bununla birlikte, Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2017 yılında reel olarak ortalama yüzde

0,6 azaldı.

Bu gelişmede,

önemli oranda artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamaması ve başta İstanbul olmak üzere daha önce hızlı fiyat artışı olan bazı bölgelerde fiyatlarda gözlenen düzeltmelerin

de etkisi olduğu düşünüldü.

"İstanbul'da konut yatırımlarının geri dönüş süreleri kısaldı"

Rapora göre Türkiye genelinde, HKFE yıllık artış oranı kira artış oranından daha yüksek gerçekleşti. Bununla birlikte, İstanbul'da konut fiyatlarının

artış hızındaki yavaşlama nedeniyle, konut

yatırımlarının geri dönüş süreleri kısaldı.

İzmir'de ise göç ve benzeri demografik değişiklikler, kentsel dönüşüm, markalı konut

projeleri, büyük altyapı projeleri, konut

fiyatlarındaki artışın hız kazanmasına neden

oldu ve konut yatırımlarının geri dönüş

süreleri arttı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Konut kredisi' anahtar kelimesi ile 'Google

Trends' kullanılarak oluşturulan arama hacmi

endeksinin Konut Fiyat Endeksi kapsamında

derlenen veri adedi için bir öncü gösterge

olabileceği gözlenmiştir. Buna göre 2018

yılının ilk aylarında kullandırılan konut kredisi

adedinin yıllık olarak gerileyeceği

beklenmektedir.

Sonuç olarak, konut arzının artmaya devam

ettiği 2017 yılında, getirilen yasal

düzenlemeler talebi desteklerken, bölgesel

fiyat düzeltmelerinin yanı sıra, maliyet

artışlarının fiyatlara yansıtılamaması nedeniyle

konut fiyatlarındaki nominal artışın sınırlı

düzeyde kaldığı değerlendirilmektedir."