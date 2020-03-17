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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası koronavirüs ve enflasyondaki aşağı yönlü riskler nedeniyle 100 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

17.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:21
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası koronavirüs ve enflasyondaki aşağı yönlü riskler nedeniyle 100 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Banka koronavirüse karşı alınan tedbirleri de açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koronavirüs salgınının uluslararası piyasalara ve ekonomiye etkileri ve enflasyon görünümü üzerinde yarattığı aşağı yönlü riskler nedeniyle olağanüstü toplanarak politika faizini 100 baz puan indirdi.


Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirdiğini açıkladı.


Dünyanın önde gelen merkez bankaları koronavirüsün piyasalara ve ekonomiye olumsuz etkilerini telafi etmek için geçen haftadan bu yana faiz indirdi. ABD'deki faizler neredeyse sıfır seviyesine inerken, diğer büyük merkez bankaları da sermaye piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likiditesi sağlayacaklarını duyurdu. Enflasyon görünümü "olumlu"


TCMB açıklamasında Türk Lirasında yaşanan değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirtti.


Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığının değerlendirildiğini belirten banka "Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır" ifadelerini kullandı.


"Kapsamlı tedbir seti uygulamaya konacak"


Merkez Bankası koronavirüs salgınının küresel etkilerinin yakından takip edildiğini belirterek "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır" denildi.


TCMB son olarak 19 Şubat'ta politika faizini 50 baz puan indirmişti. Para Politikası Kurulu böylece son yedi toplantısında faiz indirmiş oldu.


Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomideki endişelerin arttığı bir dönemde Merkez Bankası 19 Mart'ta yapılması planlanan Para Politikası Kurulu toplantısını bugüne çektiğini açıklamıştı.


Koronavirüse karşı tedbirler


Öte yandan TCMB ayrı bir duyuruda koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik tedbirler alındığını açıkladı.


TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını açıkladı.


Banka temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabileceğini duyurdu.


TCMB piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitlerin arttırıldığını açıkladı.


Banka zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini duyurdu.


Bankalara ek likidite imkanı


Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındığı kaydedildi.


Ayrıca küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı belirtildi.


Mevcut reeskont kredisi azami vadelerinin, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldığı kaydedildi.


DW/ SSB, BK


(c)

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