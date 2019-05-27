Merkez Bankası'ndan 4.2 milyar dolar değerinde finansal istikrar adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi ve dolara karşı Türk lirasının değerinin korunması amacıyla yeni bir adım attı. Banka, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdi.

Zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu değişiklikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle