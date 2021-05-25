Merkez Bankası'na kim atandı? Merkez Bankası başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Merkez Bankası'na kim atandı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası başkan yardımcısı kim oldu? Semih Tümen kimdir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

MERKEZ BANKASI'NA KİM ATANDI?

Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.

20 Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda da görev değişikliği yaşanmış, Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH TÜMEN KİMDİR?

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen, 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen; TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı. Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu. Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.