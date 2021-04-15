Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir."
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir.
Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu