Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir."
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Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir."

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası: 'Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir.'

Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir.

Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Merkez Bankası: "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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