Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13...

Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

19.08.2019 17:02
Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak."

Kaynak: AA
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