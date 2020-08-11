Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere... Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır.

Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA