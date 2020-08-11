Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere...
Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır.
11.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:11
Merkez Bankası: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA