Merkez Bankası: Likidite imkân limitleri sıfırlandı
MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.
11.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:09
MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA