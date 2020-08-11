Merkez Bankası: Likidite imkân limitleri sıfırlandı MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA