Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,22 olarak belirlendi. - ANKARA
Kaynak: İHA