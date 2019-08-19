Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık...

Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.

19.08.2019 16:54
Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir."

Kaynak: AA
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