Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin...
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.
17.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:20
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.
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Kaynak: AA