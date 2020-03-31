Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin...
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
31.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:21
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA